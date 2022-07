Sangemini-Amerino, ancora alta tensione: «Azienda latitante»

«Clima di forte tensione» e stato di agitazione che resta. Non migliora la situazione per i lavoratori dei siti di Sangemini e Amerino come denunciano Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil insieme alle rsu.

Congiuntamente sottolineano che nei siti «si registrano numerose problematiche sul posto di lavoro ma, nonostante le nostre ripetute denunce, l’azienda rimane completamente latitante. Si era aperto un tavolo di confronto, che è caduto completamente nel vuoto. Per la correttezza delle relazioni industriali le questioni devono essere gestite sui siti ed è inutile fare salti in avanti senza consultare chi vive le problematiche ogni giorno. Siamo in attesa di un coordinamento nazionale, al quale auspichiamo la partecipazione di tutti i componenti delle strutture compresi i delegati. Per gestire le numerose commesse, che ovviamente costituiscono un aspetto positivo, era stata chiesta – spiegano i sindacati – da parte dell’azienda la flessibilità. I lavoratori stanno continuando a pagare i sacrifici delle scelte industriali errate degli ultimi anni, per questo si chiedeva un riconoscimento da parte dell’azienda per la mancata contrattazione di secondo livello. Per le prestazioni nelle giornate del sabato i lavoratori si sono resi disponibili ma a fronte del riconoscimento quantomeno delle maggiorazioni previste contrattualmente».

La richiesta

La disponibilità e la responsabilità – aggiungono sindacati e rsu – dei lavoratori si «dimostra, inoltre, poiché molti di loro stanno svolgendo mansioni fungibili a fronte di un’organizzazione del lavoro dell’ultimo minuto. Ciò che servirebbe per fronteggiare questa urgenza è in realtà personale stagionale e un’ottimizzazione delle linee di produzione. Chiediamo infine la valorizzazione delle nostre fonti, anche in considerazione di quanto scritto da Altroconsumo in data 29 giugno. Questo giusto riconoscimento da soddisfazione dal momento che per troppo tempo i marchi storici e l’acqua del nostro territorio sono stati erroneamente considerati di serie b. Intendiamo chiedere un incontro alla Regione, quale proprietaria delle concessioni ed in vista della scadenza del 2024. Con le istituzioni interessate si era già instaurata un’interlocuzione, di cui chiediamo il rispetto anche in nome del patto per il territorio siglato nell’ottobre 2020 presso il Comune di San Gemini». d