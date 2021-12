Clinica privata Terni, Donzelli in pressing su Latini: «Serve, utile alla città»

di S.F.

Si è girato verso il sindaco Leonardo Latini e ha voluto ribadire il concetto – già lanciato nei mesi scorsi – al primo cittadino di Terni. Bisogna spingere nei confronti della Regione per realizzare una clinica privata in città: protagonista lunedì pomeriggio in II commissione consiliare il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri Giuseppe Donzelli che, tra i tanti argomenti trattati nell’ambito del nuovo piano sanitario regionale, si è esposto in maniera chiara sull’iter che sta coinvolgendo la Ternana.

L’input

Un paio di minuti per far presente che l’idea sul tema è chiaro: «Terni non è dotata di una clinica privata e allo stato attuale – ha detto interrompendo per un attimo il collega Paolo Bonanno, il segretario dell’Ordine – serve perché in questo momento la città non ha un terziario e, sotto questo punto di vista, il progetto è di rilievo. Per Terni è utile. Ma c’è un certo numero di posti letto sul territorio regionale e se non si modifica questo sono tutti a Perugia, non sarà facile». A questo punto Donzelli si è girato verso Latini a mo’ di pressing: «Servirebbe un’azione nei confronti della Regione per cambiare questo numero e aumentarli. Bisogna subito mettersi in azione sindaco, occorre che il potere politico lo chieda e lo voglia». Cenno del primo cittadino e parola di nuovo a Bonanno che, in breve, aggiunge un concetto: «Non sarebbe concorrenziale con il Santa Maria e l’Usl, sarebbe solo un beneficio. Siamo favorevoli». Il dibattito sul tema prosegue.