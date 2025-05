Novità nel mondo sanitario a Terni. C’è un passaggio di mano rilevante per una delle strutture di riferimento del territorio: Carehub – società controllata da Silver Economy Fund gestito da Quadrivia Group – ha annunciato di aver rilevato Comedica srl, centro polispecialistico di Gabelletta.

Si tratta della società guidata dai cofondatori Gianluca Santoro, Alessandro Bartucci e Valentina Rossi: «Ha perfezionato – viene specificato – la sua seconda operazione strategica con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Comedica srl».

Il progetto? Puntare a «sviluppare una rete integrata di strutture ambulatoriali e poliambulatoriali con l’ambizione di diventare un riferimento nel settore della sanità privata in Italia». Si parla di un «target di fatturato complessivo pari a 100 milioni di euro». Ci sono aggiornamenti anche provenienti da Perugia.

Nel Bur pubblicato il 7 maggio c’è infatti il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio per l’ampliamento dell’attività di pneumologia e allergologia presso il poliambulatorio di via Gabelletta. L’istanza della Comedica è del 4 aprile scorso e ora c’è il via libera firmato dalla dirigente del servizio amministrativo/risorse umane del sistema sanitario regionale Davina Boco. Il responsabile della struttura, il dottor Giuseppe Siano, non cambia.