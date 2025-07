di S.F.

L’input per è dell’azienda ospedaliera di Terni in considerazione dei risultati raggiunti e ora c’è il via libera della Usl Umbria 2. C’è la proroga degli incarichi convenzionali a nove medici di assistenza primaria per il progetto dell’ambulatorio percorso veloce destinato a codici bianchi e verdi.

APRILE 2023, L’ATTIVAZIONE DELL’AMBULATORIO

Il disciplinare del progetto sperimentale in questione è stato approvato il 25 gennaio del 2023. Con obiettivo di ridurre il sovraffollamento al pronto soccorso dell’ospeadale di Terni: con i medici di assistenza primaria si è data l’opportunità di «adeguata risposta assistenziale agli utenti che non presentano problemi di salute di emergenza-urgenza, rendendone più appropriato l’accesso». E visti i risultati è stata richiesta la proroga, step già avvenuto più volte nel corso dell’ultimo biennio.

FEBBRAIO 2023, PROGETTO SPERIMENTALE

L’ambulatorio in questione proseguirà grazie al rinnovo fino al 31 dicembre 2025 – potrà essere prorogato – di Simonetta Centurione (coordinatrice del progetto), Fabrizio Gorelli, Francesca Pagnanini, Martina Gerri, Benedetta Malici, Diletta Fabbiano, Alberto Iezzi, Monica Tucci e Chiara Sabatini. Per la Usl Umbria 2 vale un impegno di spesa da 72 mila euro ed a firmare sono il direttore generale Roberto Noto, la responsabile del procedimento Valentina Cicciola e la direttrice del servizio Anna Rita Ianni.