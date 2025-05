di S.F.

Sono 56 i professionisti che fanno parte della ‘nuova’ rosa unica regionale finalizzata al conferimento di incarichi di direzione generale nelle aziende sanitarie in Umbria. La pubblicazione è avvenuta nei giorni scorsi e fa seguito alla procedura avviata per le integrazioni.

I CURRICULA DEI NUOVI INSERIMENTI

Molti nomi erano già presenti nell’elenco. Per quel che concerne il 2025, gli inserimenti – basandoci sul documento ufficiale linkato sopra – fanno riferimento ad Angelo Barbato, Fausto Bartolini, Elvira Bianco, Antonio Bray, Giorgio Carboni, Arturo Cavaliere, Antonio D’Amore, Simona Dei, Maria Bernadette Di Sciascio, Antonio D’Urso, Stefano Lorenzo Mazzioli, Maria Mariani, Lorenzo Roti, Doriana Sarnari, Giuseppe Spera e Roberta Volpini.

LA ROSA UNICA DEL 2023

Tra coloro che erano già presenti nella rosa ci sono nomi più che conosciuti – vuoi per gli incarichi attuali o per le attività del passato – sul territorio regionale. Come ad esempio Andrea Casciari, Cristina Clementi, Giuseppe De Filippis, Massimo De Fino, Daniela Donetti, Pietro Manzi, Nicola Nardella, Lorenzo Pescini e Doriana Sarnari.