Sbanda sulla ‘Somma’ con l’auto: donna condotta in ospedale

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di sabato lungo la strada statale 3 Flaminia (chilometro 116) nel territorio comunale di Spoleto, nei pressi del valico della Somma. Una donna di Terni, al volante di un’autovettura Fiat Idea, ne ha perso il controllo, finendo per sbandare e ribaltarsi su un fianco. Contusa – fortunatamente non grave – è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco spoletini e gli agenti della polizia Stradale di Terni per i rilievi del caso.

Condividi questo articolo su