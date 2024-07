Scherma a Terni, Bartoli al mondiale di Dubai da ct: «Grande emozione»

Grande soddisfazione per il maestro del Circolo Scherma Terni Alessandro Bartoli. Per lui è arrivata la convocazione in qualità di commissario tecnico per la spada ai campionati mondiali master di Dubai, in programma dall’11 al 17 ottobre.

«È una grande emozione – commenta Bartoli – portare la maglia dell’Italia, rappresentare il nostro Paese a questi campionati mondiali e portare anche il nome di Terni e della scherma ternana». Per lui è la prima convocazione. Con lui ci saranno gli atleti master Francesco Tiberi, Tommaso Vichi ed Elena Benucci: in totale il Circolo avrà dunque una corposa rappresentanza.