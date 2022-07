Scherma, Foligno argento mondiale con Andrea Santarelli

Una grande gioia per la scherma umbra arriva da Il Cairo, dove è in corso di svolgimento il mondiale assoluto. Tutto grazie allo spadista folignate Andrea Santarelli: il classe 1993 ha conquistato l’argento a squadre in terra egiziana in compagnia di Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini.

Il cammino

Gli azzurri hanno iniziato il percorso battendo l’Azerbaijan per 45-31 nei 16esimi di finale, quindi man mano sono state eliminate Svezia (45-32), Ucraina (45-39) e, in una splendida semifinale, i campioni olimpici del Giappone (Masaru Yamada, Koki Kano e Kazuyasu Minobe) per 41-31. Atto conclusivo al cospetto di Yannick Borel, Romain Cannone, Alexandre Bardenet e Alex Fava: massimo equilibrio – bene il folignate nei suoi assalti – poi i transalpini allungano nell’ultima parte e chiudono sul 45-42.