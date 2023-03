Scherma Terni, Benucci sempre al top in Europa: un sabato d’oro per lei in Austria

Non si ferma la striscia di risultati positivi in Europa per la fiorettista master del Circolo Scherma Terni Elena Benucci. Nel pomeriggio di sabato l’atleta ternana ha conquistato l’oro a Graz in occasione dell’Open austriaco: al suo cospetto nulla da fare per l’ungherese Palotai Enikö (ko 10-6) e l’altra magiara, Kosa Judit, al tappeto in finale per 10-6. Il risultato è valevole per il punteggio del ranking italiano che servirà alla qualificazione dei mondiali che si svolgeranno in Florida ad ottobre. «Sono molto soddisfatta, è stata una piccola rivincita personale perché in semifinale e finale ho superato le due ungheresi che ci hanno battuto in finale ad Amburgo agli europei a squadre ed inoltre un piccolo riscatto per le ultime due gare del circuito italiano, le quali non mi erano andate benissimo», le parole della schermitrice. Weekend al top per lei.

