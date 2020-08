Travolto da trattore, muore 74enne

Era impegnato a lavorare su un terreno di sua proprietà in una zona di Pietralunga, nel perugino, quando è stato schiacciato dal trattore che stava utilizzando: l’automezzo è scivolato in una scarpata laterale mentre l’uomo – da ciò che è stato appurato dai carabinieri – faceva retromarcia. Per lui, un pensionato 74enne (G.P.), non c’è stato nulla da fare: a lanciare l’allarme, non vedendolo rientrare a casa, sono stati i familiari. La scoperta nel pomeriggio di martedì quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i militari. Il decesso è avvenuto sul colpo.

Condividi questo articolo su