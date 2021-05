Schianto all’alba fra Foligno e Bevagna: muore 57enne

Tragico incidente stradale all’alba di domenica, intorno alle ore 6, lungo la strada fra Foligno e Bevagna. Un uomo di 57 anni al volante di una Peugeot, è finito fuori strada ribaltandosi, fino a finire la propria corsa in un campo. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli: l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco folignati e le forze dell’ordine per accertare dinamica e cause del sinistro.

Articolo in aggiornamento