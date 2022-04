Sono due le autovetture coinvolte in incidente stradale accaduto lunedì pomeriggio all’altezza dello svincolo di Magione del raccordo Perugia-Bettolle. Il bilancio è di una persona rimasta ferita e trasportata in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Perugia e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su