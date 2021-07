Schianto fra Foligno e Montefalco: muore centauro di 49 anni

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì lungo la strada che collega Foligno a Montefalco, in località Torre. L’impatto – violento – è stato fra un’autovettura Peugeot 207 condotta da un 71enne originario di Foligno, ed una motocicletta Ducati 1200 con in sella un uomo di 49 anni residente a Montefalco (A.P. le sue iniziali). Quest’ultimo, sbalzato a terra, ha purtroppo perso la vita: inutili i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri del Nor della Compagnia di Foligno per le necessarie operazioni, ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli procedevano nello stesso senso di marcia e l’impatto sarebbe avvenuto quando la moto ha cercato di sorpassare l’auto, intenta a svoltare a sinistra all’altezza di un incrocio. Uno scontro purtroppo fatale per il centauro 49enne.

