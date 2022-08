Schianto fra Vallo di Nera e Sant’Anatolia: due feriti gravi

Incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo la strada statale 685 delle ‘Tre Valli Umbre’, al chilometro 51+500, fra Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera (Perugia). Il sinistro – riferisce Anas – ha coinvolto due autovetture e la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire soccorsi e rilievi. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite: due trasportate in ospedale in ‘codice rosso’ ed una ‘giallo’. Il traffico è deviato sulla strada regionale 395 con indicazioni sul posto. Intervenuti gli operatori Anas, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri per le necessarie operazioni.

