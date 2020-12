Scontro tra auto: perde la vita 78enne

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì – alle 15 circa – lungo la strada provinciale Tiberina, nel territorio comunale di Umbertide. A scontrarsi una Fiat Panda con a bordo un 78enne e la moglie ed un Audi condotta da una 25enne: purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’anziano, deceduto a causa delle ferite riportate. La moglie è ricoverata all’ospedale di Città di Castello così come la giovane, quest’ultima per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e gli operatori sanitari del 118.

Condividi questo articolo su