Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo la ss76 in direzione Fossato di Vico. L’impatto è avvenuto in territorio marchigiano e ha coinvolto una Focus ed un camion: la conducente alla guida dell’auto è stata ricoverata in ospedale dopo i primi soccorsi sul posto degli operatori sanitari del 118. In loco anche la polizia Stradale ed i carabinieri.

