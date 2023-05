Incidente stradale con coinvolgimento di due autovetture nel pomeriggio di mercoledì lungo la Ss318 sud, non distante dallo svincolo di Branca. Uno dei veicoli è finito ribaltato sulla carreggiata stradale: due i feriti lievi, entrambi trasportati in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità ed i vigili del fuoco di Gaifana.

