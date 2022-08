Sciopero Eurospin, i sindacati: «Minacce velate su possibili ritorsioni»

In casa Eurospin la tensione non si allenta. Anzi. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil denunciato nuovi problemi in seguito alla proclamazione dello sciopero per il 16 agosto: «Stiamo ricevendo segnalazioni – spiegano le organizzazioni sindacali – di comportamenti che ci preoccupano da parte dell’azienda. Pressioni da parte degli ispettori che vogliono sapere chi sciopererà, con anche minacce velate su possibili ritorsioni». I sindacati «mettono in guardia Eurospin rispetto a possibili comportamenti antisindacali prima e durante lo sciopero. Parliamo di un diritto costituzionale sacrosanto e non accetteremo pressioni né tantomeno minacce alle lavoratrici e ai lavoratori, così come non tollereremo lo spostamento di addetti nel giorno dello sciopero per riuscire a tenere aperti i punti vendita o la richiesta di straordinari al personale che non dovesse aderire alla protesta. Si tratta, come è noto, di comportamenti antisindacali – chiudono – e come tali saremo pronti a denunciarli».

