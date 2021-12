Scomparsi e trovati nel giro di poco: soccorsi al top in Umbria

Domenica pomeriggio si era allontanato dalla struttura di ricovero che lo ospita, nei dintorni di Spoleto. Le ricerche dell’uomo, un anziano, sono così scattate intorno alle ore 18: in campo sei squadre del Sasu partite dalla Valnerina, da Perugia, Terni, Foligno e Spoleto. Ricerche che hanno visto anche il contributo di alcuni ragazzi del posto, determinanti per il ritrovamento dell’uomo – avvenuto nella zona di Monteluco circa un’ora dopo l’inizio delle operazioni – che è stato poi condotto all’ospedale di Spoleto per gli accertamenti del caso. Alle ricerche – riferisce il Sasu – hanno partecipato anche i carabinieri ed i carabinieri forestali di Spoleto. «Ringrazio quanti si sono spesi nelle ricerche scongiurando il peggio – afferma il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti -. Date le basse temperature e la zona in cui l’uomo è stato ritrovato, il tempismo e l’accuratezza con cui carabinieri, forestale e soccorso alpino si sono mossi sono stati determinanti. Un esempio di professionalità che, in questa come in tante altre occasioni, ha evitato quella che poteva essere una tragedia. Li ringrazio sinceramente, insieme alla nostra dirigente Stefania Nichinonni e alle squadre della Protezione civile, a nome della comunità cittadina».

Sano e salvo grazie a Blinky

Nel primo pomeriggio di domenica a Valfabbrica, i vigili del fuoco di Perugia, con l’unità cinofila Blinky, hanno ritrovato un 50enne che si era perso in un bosco in località Monteverde – vocabolo Pianelle. L’uomo è stato raggiunto da Blinky e quindi dal resto della squadra.