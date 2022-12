«Sconfitta che mi preoccupa. Spero che ora suoni la sveglia»

di G.G.

Il giorno dopo la debacle casalinga con il Como, riecheggiano sinistre le parole usate nel post gara, in sala stampa, da mister Andreazzoli: «E’ una sconfitta che mi preoccupa e oggi il bicchiere è proprio vuoto. Ma io devo sforzarmi di vederlo mezzo pieno».

Ruolino preoccupante

Facile a dirsi, più complicato a farsi suggerisce il proverbio. Sì perché la Ternana vista in campo domenica ha destato perplessità e sconcerto. Soltanto 3 punti nelle ultime 5 partite con Cristiano Lucarelli, e 4 nel poker sotto la gestione del tecnico di Massa. Il totale è impietoso: 7 punti nelle ultime 9 partite, un ‘track record’ da bassa, bassissima classifica. La squadra, parole del mister, «ha giocato senza attenzione e senza ritmo. Con il timore, e non con la gioia, di fare».

L’atteggiamento

Fatto sta che i rossoverdi, dopo un primo tempo a tratti inguardabile, hanno provato a scuotersi e probabilmente se ad inizio ripresa non avessero fallito occasioni in serie, l’eventuale pareggio avrebbe potuto riaprire il match. E invece dopo il raddoppio lariano la squadra si è come ‘lasciata andare’, prendendo il terzo gol e non accennando ad una benché minima reazione. Una sorta di torpore che si spera possa sparire grazie proprio a questa sconfitta.

«Condizione fisica da migliorare»

«Spero che ora per i ragazzi suoni la sveglia. Se ciò non accadesse, la situazione sarebbe grave e mi imporrebbe di capire se c’è qualcosa da cambiare». Non le manda tanto a dire Andreazzoli, lasciando quasi intendere che potrebbero anche esserci novità importanti nel sistema di gioco e negli interpreti, per la gara di Frosinone. Del resto, troppi sono stati gli errori tecnici e i duelli individuali persi dai giocatori rossoverdi, per larga parte del match apparsi anche in difficoltà sul piano fisico. Conferma Andreazzoli: «La condizione fisica è da migliorare, in settimana abbiamo caricato un po’ e non sapevamo cosa aspettarci. Resta una squadra appannata». Prossimo match lunedì 26 dicembre al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.