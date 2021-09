Incidente stradale nella mattinata di martedì lungo la strada statale Flaminia, fra Terni e Spoleto, fra il bivio per Battifero/Cecalocco e la frazione spoletina di Molinaccio. Coinvolte in uno scontro frontale, due autovetture: il bilancio è di tre persone rimaste ferite, nessuna fortunatamente in condizioni gravi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni, gli agenti della polizia Stradale ternana e gli operatori del 118.

