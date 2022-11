Scoprono i ladri in casa, li seguono e poi c’è l’alt. Doppio arresto

La segnalazione, scattata nella serata di sabato 26 novembre, era relativa a due ladri entrati in un’abitazione di Bastia Umbra passando da una finestra. Così i carabinieri del nucleo investigativo di Perugia si sono attivati ed hanno subito individuato l’auto dei presunti malviventi ma, anziché intervenire subito, l’hanno controllata, seguita e fermata quando i due sono tornati verso Perugia.

Fine della corsa

Dopo l’alt, è scattata così la perquisizione del veicolo che ha fatto emergere la presenza di 2.750 euro in contanti, 5 anelli, 4 paia di orecchini, 2 bracciali, 2 collane, 3 occhiali di valore oltre ad arnesi da scasso come torce, pinze, dischi per frollino e scaldacollo. La perquisizione è stata poi estesa alle abitazioni dei due soggetti – entrambi di nazionalità albanese – e lì sono state trovate ricetrasmittenti e cerca frequenze usati per effettuare le bonifiche veicolari e ambientali, una smerigliatrice e altri oggetti di provenienza sospetta come orologi, collane, anelli e capi di abbigliamento. Sempre durante le perquisizioni, i militari hanno trovato anche un panetto di cocaina del peso di 600 grammi.

Arresti e indagini

Scontati, così, gli arresti dei due, poi tradotti nel carcere perugino di Capanne. Le indagini dell’Arma proseguono per individuare eventuali responsabilità dei due in altri furti, oltre quello di Bastia Umbra, compiuti sul territorio nei mesi scorsi.