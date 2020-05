Una bandiera italiana con sopra la scritta ‘Dux nobis semper’: esposta dal balcone di un’abitazione di Città di Castello, è finita all’attenzione degli agenti della polizia di Stato che sono così intervenuti, identificando il proprietario – che alla vista della polizia si era dato da fare per rimuovere la scritta – e denunciandolo per vilipendio alla bandiera. L’uomo è un 47enne con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona.

