Scuola, si parte. Intoppi logistici ma non per lo sciopero

Articolo in aggiornamento

Non c’era particolare preoccupazione fra i dirigenti scolastici per lo sciopero indetto da Anief contro il green pass, in occasione del primo giorno di scuola.

Scarsa adesione

I tesserati per il piccolo ma dinamico sindacato della scuola sono meno del 10% ma sono generalmente molto agguerriti e solidali. In molti, infatti, devono proprio ad Anief la possibilità di insegnare grazie ad alcuni ricorsi di massa (si pensi ad esempio al caso dei diplomati magistrali). Però le adesioni allo sciopero sono state scarse e comunque non hanno creato particolari disagi, stando a quanto appreso dalla nostra redazione (i dati ufficiali arriveranno solo nei prossimi giorni).

Rosano (Anief): «Scarsa comunicazione da parte delle scuole»

«I dati di adesione allo sciopero di oggi non ci sono ancora, li abbiamo richiesti al ministero – dichiara a umbriaon.it Daniela Rosano di Anief – ma devo comunque denunciare che in molti casi la circolare che conteneva comunicazione dello sciopero è stata mandata con estremo ritardo (dovrebbe essere trasmessa con cinque giorno almeno di preavviso; ndr) e ciò ha impedito al personale di venire a conoscenza della convocazione dello sciopero oppure ha reso incerta la partecipazione. Personalmente, ho dovuto inviare dei solleciti ai dirigenti per farla girare. Evidente che tale comportamento non abbia facilitato l’adesione, così come la mancata adesione da parte dei sindacati confederali, che pure si erano dichiarati in linea con la nostra protesta».

Traffico e rallentamenti diffusi

A Perugia in zona Piscille e negli istituti del centro, ma anche nei principali centri umbri ci sono stati momenti di tensione all’ingresso delle scuole, per il controllo del green pass, ma anche all’uscita, nonostante gli orari scaglionati e le uscite differenziate che in alcune scuole sono numerosi (addirittura nove al ‘Baldelli Cavallotti’ di Città di Castello). A Terni applausi al Galilei per le ‘matricole’ da parte degli studenti più grandi.

Incidente a Foligno

Primo giorno di scuola con incidente d’auto in via Nazario Sauro, a Foligno, con tanto di intervento dell’ambulanza. Polemiche nella cittadina folignate per una problematica ultranota e per cui non si è ancora trovata una soluzione.

Papà morto per infarto a Spello

Un uomo di 47 anni è morto dopo aver accompagnato il figlio a scuola, in un istituto di Spello. Confermate le cause naturali del decesso. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, ed i carabinieri. Cordoglio viene espresso dal sindaco Moreno Landrini per la prematura quanto tragica scomparsa.