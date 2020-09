Scuole San Gemini: «Mancano risposte»

del gruppo consiliare e Associazione San Gemini Bene Comune

La lunga ‘arringa’ del sindaco e dei suoi assessori, troppo pedissequa e poco concreta, sembra non dare risposte su quando e come la scuola, ripartirà. Contemporaneamente fornisce un’unica grande certezza ai genitori sangeminesi: o portare i bambini in un asilo privato, costoso ma strutturato e organizzato o mandarli a fare lezione in un prefabbricato, spazioso.

LA SPIEGAZIONE DEL COMUNE

Questo almeno ciò che possiamo dedurre, dato che alla riunione indetta per il 7 settembre, la maggioranza ha ritenuto opportuno invitare una fin qui silenziosissima Associazione genitori, ma si è guardata bene dall’estendere l’invito alle minoranze che svolgono un lavoro di controllo e verifica ed ai sindacati degli insegnanti. Ci chiediamo quindi: quali saranno i costi che il Comune dovrà sostenere per questa operazione? Chi se ne farà carico? La ditta che non ha rispettato i tempi di consegna? È stato già fatto uno studio di fattibilità tecnica dell’area? Perché non siamo stati chiamati in consiglio a valutare la migliore opzione?

«SILENZIO INQUIETANTE»

Per avere risposte chiare, questa mattina abbiamo ritenuto opportuno, sollecitati dai genitori, richiedere, congiuntamente con gli altri gruppi di minoranza, un consiglio straordinario che ovviamente ci auguriamo venga fatto nel più breve tempo possibile (ricordando che il termine massimo sono 15 giorni a partire da domani). Nell’attesa, continueremo ad esercitare il nostro ruolo richiedendo ogni atto relativo a questa vicenda e ricorrendo alle sedi e agli organi preposti.