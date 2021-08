Sono 739 i giovani dai 12 ai 18 anni che hanno aderito in Umbria al secondo vaccine day anti Covid organizzato dalla Regione. Nella fattispecie 632 riguardano la giornata odierna, 107 sabato 28 agosto a Terni (si è svolto prima per via del disinnesco della bomba e l’evacuazione). La settimana scorsa ci si era fermati a quota 340. In totale dunque si superano i 1.000.

