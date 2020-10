Senza mascherina, molesta e aggressiva: denunciata 49enne

Non solo era all’interno del locale senza mascherina, ma ha anche disturbato i clienti e danneggiato un’auto in sosta, prendendo a calci un faro. I carabinieri del comando stazione di Terni sono intervenuti giovedì sera in viale Trento per bloccare la protagonista della vicenda, una 49enne già nota alle forze dell’ordine.

La denuncia

Oltre a violazione la normativa anti Covid – con relativa sanzione e segnalazione -, la donna ha anche opposto resistenza e rivolto frasi oltraggiose ai militari intervenuti. Per questo è stata denunciata per danneggiamento aggravato del veicolo, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.