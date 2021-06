Sequestrati 12 chili di eroina a Perugia. Arrestate tre persone

Duro ‘schiaffo’ al traffico di droga a Perugia e provincia, grazie ad un’importante operazione svolta nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri del Reparto operativo del Nucleo investigativo del capoluogo umbro. Il bilancio è di 12 chili di eroina sequestrati – dal valore di mercato di mezzo milione di euro -, insieme a 30 mila euro in contanti, uno dei più rilevanti sequestri degli ultimi 10 anni, grazie al quale – sempre secondo gli investigatori – si è scongiurato il pericolo che lo stupefacente inondasse la città e probabilmente tutta la regione, proprio a partire dal giorno in cui è cessato il coprifuoco. Tre le persone arrestate: un nigeriano 43enne, la sua compagna e un tunisino, anch’egli già noto ai carabinieri.

I dettagli

Circa 30 i militari impegnati nell’operazione, intervenuti all’interno di due appartamenti, uno nel quartiere Santa Lucia e l’altro in zona Pallotta. A portare gli investigatori sulle tracce degli spacciatori sono state le segnalazioni giunte da alcuni cittadini, che avevano notato un sospetto andirivieni di soggetti che lasciavano intendere che fossero impegnati in attività poco chiare. Ad insospettire i carabinieri è stata l’enorme mole di convergenti informazioni: a questo punto, per più giorni, sono stati condotti numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno poi portato al blitz notturno. Raggiunto e bloccato uno degli arrestati, il 43enne nigeriano, già noto ai carabinieri, questi, quando ha capito che l’intento degli operanti era quello di perquisire la casa dove viveva insieme alla moglie e trovato in possesso di 145 grammi di eroina già suddivisa in 14 confezioni e parecchi soldi di cui non sapeva fornire la provenienza, ha iniziato ad andare in escandescenza, alzando la voce, verosimilmente per avvisare la compagna della presenza dei militari. Immediatamente, si è deciso di fare irruzione nell’immobile al cui interno è stato trovato, nascosto all’interno di un mobile, l’ingente quantitativo di droga. I 12 chili di eroina, in base alla purezza, avrebbero consentito di ricavare circa 15 mila dosi per un valore di oltre mezzo milione di euro. Scoperti anche i 30 mila euro, suddivisi in mazzette da 1.000 euro ciascuna, oltre che frullatori, bilancia e materiale atto al confezionamento. I due uomini sono stati condotti nel carcere di Perugia Capanne, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria di Perugia che ha coordinato l’intera operazione.