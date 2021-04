Sergio Sottani è il nuovo procuratore generale di Perugia. Nato proprio nel capoluogo di regione il 9 ottobre 1958 e attualmente Pg di Ancona, è stato nominato mercoledì dal plenum del Consiglio superiore della magistratura con sedici voti a favore e tre astenuti. Tornerà a lavorare nella sua città dopo l’esperienza passata come pm; in passato inoltre è stato procuratore capo di Forlì. In magistratura è entrato nel 1985.

Condividi questo articolo su