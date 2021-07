Perugia-Ternana il 18 dicembre. Ritorno del derby il 30 aprile

Presentazione del calendario della serie B 2021-2022 a Ferrara, in piazza Trento e Trieste. Perugia e Ternana, neopromosse ed in attesa del debutto stagionale in coppa Italia dell’8 agosto, conoscono ora il cammino: le squadre di Massimiliano Alvini e Cristiano Lucarelli vogliono essere protagoniste anche nel torneo cadetto, con derby in programma – salvo anticipi o posticipi – per il 18 dicembre al Curi ed il 30 aprile al Liberati. C’è una X: Chievo o Cosenza, con i veneti in attesa del giudizio del Collegio di garanzia del Coni post esclusione sancita dal consiglio Figc.

IL CALENDARIO COMPLETO DI PERUGIA E TERNANA IN PDF – LEGGI

Debutto casalingo Fere. Grifo fuori



Si inizia sabato 21 agosto con Ternana-Brescia e Pordenone-Perugia. Si prosegue con Reggina-Ternana e Perugia-Ascoli, quindi alla 3° Ternana-Pisa e Frosinone-Perugia. Alla 4° c’è Monza-Ternana e Perugia contro Chievo/Cosenza. Avanti con Ternana-Parma e Cremonese-Perugia, alla 6° ci sono Ternana-Spal e Perugia-Alessandria. Alla 7° Benevento-Perugia e Cremonese-Ternana, 8° Perugia-Brescia e Pordenone-Ternana, 9° Lecce-Perugia e Ternana-Vicenza, 10° Cosenza/Chievo-Ternana e Perugia-Reggina, 11° Spal-Perugia e Ternana-Como, 12° Alessandria-Ternana e Como-Perugia, 13° Ternana-Cittadella e Perugia-Crotone, 14° Lecce-Ternana e Perugia-Cittadella, 15° Ternana-Crotone e Pisa-Perugia, 16° Frosinone-Ternana e Perugia-Vicenza.

Il derby. Parlano Lucarini e Tagliavento



Alla 17° spazio a Ternana-Benevento e Parma-Perugia, quindi alla 18° Perugia-Ternana per l’andata del Derby dell’Umbria il 18 dicembre e chiusura con la 19° Ternana-Ascoli e Monza-Perugia. «Bello incrociarci – le parole del vicepresidente del Grifo Mauro Lucarini – verso la fine, le partite sono tutte difficili. Siamo contenti come è andata, il match giunto sotto Natale e faremo il possibile per far sì che sia felice. Nel rispetto per loro, la Ternana è una grande squadra. Se ci sarà il pubblico ci aspettiamo una coreografia importante». Sponda Fere si è esposto il vicepresidente Paolo Tagliavento: «Un campionato difficile. Il derby sarà importante per noi, senza perdere di vista il fatto che per una neopromossa sono tutte rilevanti le partite». Il campionato delle umbre terminerà dunque ad Ascoli e al Curi.