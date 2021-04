Perugia blitz a Verona (e il Padova perde). Gubbio, pesante ko

Condividi questo articolo su

















Il Perugia dimostra di crederci e rifila tre gol alla Virtus Verona mentre il Padova se la fa sotto e in serata perde sul campo della Triestina (1-0, prossimo avversario del Grifo). Vince anche il Sudtirol, restano così invariate le distanze col secondo posto. Crolla invece il Gubbio che prende 4 gol in casa dal Carpi.

Il tabellino: VirtusVecomp-Perugia: 0-3

Virtus Verona: Giacomel, Pinto (11′ st Amadio), Visentin, Daffara, Arma (25′ st Marcandella), Danti, Pittarello, De Rigo (11′ st Delcarro), Danieli, Lonardi, Pellacani. A disp.: Chiesa (GK), Sibi (GK), Mazzolo, Pessot, Carlevaris, Floriadi, Bridi, Zarpellon. All. Fresco

Perugia: Minelli, Rosi, Monaco, Elia, Burrai (40′ st Moscati), Melchiorri (26′ st Murano), Sounas, Crialese, Vanbaleghem (34′ st Negro), Falzerano (34′ st Morina), Kouan. A disp.: Fulignati (GK), Bocci (GK), Di Noia, Minesso, Bianchimano, Cancellotti, Angori. All. Caserta

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Pietro Lattanzi di Milano – Khaled Bahri di Sassari) IV° ufficiale: Ettore Longo di Cuneo

Reti: 7′ pt Rosi, 32′ pt Melchiorri, 38′ st Murano

Ammoniti Melchiorri, Giacomel, Vanbaleghem

Tabellino Gubbio-Carpi: 0-4

Gubbio (4-3-3): Savelloni; Oukhadda (25′ st Formiconi), Uggè (1′ st Ferrini), Signorini, Ingrosso (29′ st Cinaglia); Malaccari, Hamlili, Sainz Maza (25′ st Serena); Gomez, Pellegrini, Fedato (43′ pt Zamarion).

Allenatore: Torrente.

A disp.: Sorbelli, Sdaigui, De Silvestro.

Carpi (3-4-1-2): Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Eleuteri, Fofana, Ghion (32′ st Ceijas), Lomolino (21′ st Varoli); Ferretti (21′ st Bellini); Giovannini (32′ st Ridzal), De Cenco (34′ st De Sena). A disp.: Ricci, Ercolani, Llamas, Offidani, Martorelli, Motoc, Ferrieri. All.: Pochesci.

Arbitro: Moriconi di Roma (Rinaldi e Barone di Roma); quarto uomo: Rutella di Enna.

Reti: 14′ pt Ferretti (C), 45′ pt Ferretti (C), 18′ st De Cenco (C), 20′ st Ghion (C).

Espulso: 43′ pt Savelloni (G) per fallo su avversario lanciato a rete. Ammoniti: Oukhadda (G), Uggè (G), Sabotic (C), Hamlili (G), Gozzi (C). Angoli: 4-4. Recupero: 0′ pt; 3′ st. Note: gara a porte chiuse.

Risultati

Cesena – Mantova 0-0

Feralpisalò – Fano 1-2

Gubbio – Carpi 0-4

Legnago Salus – Sudtirol 2-3

Matelica – Sambenedettese 1-0

Modena – Arezzo 3-1

Ravenna – Fermana 0-0

Triestina – Padova 1-0

Virtus Verona – Perugia 0-3

Vis Pesaro – Imolese 2-1

Dopo i risultati odierni le prime tre (Padova 70, Sudtirol 78, Perugia 67) sono distanziate da appena tre punti. E il Perugia ha il vantaggio degli scontri diretti con entrambe.