Gubbio, Juanito firma con Formiconi e Ferrini

Non solo la Ternana si è rimessa in moto tra le squadre umbre che prenderanno parte al campionato di serie C 2020-2021. Anche il Gubbio ha ripreso l’attività lunedì: primo ciclo di tamponi – esito negativo per tutti – e ripartenza in vista del debutto a fine settembre. La sessione di mercato aprirà formalmente il 1° settembre ma la società di Notari nel contempo ha già ufficializzato i primi colpi. Ed arriva anche quello più atteso: quello di Juanito Gomez, oltre a Ferrini e Formiconi.

Habemus Juanito

L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di martedì ma era atteso da almeno un mese dai tifosi rossoblù. Il Gubbio ha comunicato di aver raggiunto in mattinata l’accordo con il calciatore ma in realtà le parti erano d’accordo da tempo. Mancava solo la fatidica firma che doveva arrivare insieme a quella del ds Giammarioli, ancora formalmente attesa, ma di fatto già decisa da tempo con una stretta di mano.

Esperienza Formiconi. C’è anche Ferrini

Si unisce al Gubbio anche il 30enne terzino destro Giovanni Formiconi, acquisito a titolo definitivo: per lui esperienze con la casacca della Cisco Roma, Lumezzane, Benevento, Grosseto, Bassano, Pordenone, Triestina e Cremonese. Con lui arriva anche il 22enne difensore centrale Manuel Ferrini, in Umbria dopo le avventure con Parma (settore giovanile), Sassuolo e Sicula Leonzio. Ci saranno anche loro nel ritiro di Roccaporena.