Südtirol-Gubbio 1-1, Signorini in gol

Non si ferma la striscia di gare senza bottino pieno per il Gubbio. I rossoblù pareggiano 1-1 sul neutro di Salò al cospetto del Südtirol: nel primo non accade granché fino alla realizzazione in chiusura di frazione di Fischnaller, abile a deviare in porta di testa un calcio piazzato a favore degli altoatesini. Gli umbri riescono a riequilibrare il punteggio nella fase conclusiva con Signorini: punizione di Pasquato e stacco vincente dell’ex Ternana, quindi il triplice fischio di Turrini. Domenica prossima al ‘Barbetti’ arriverà il Cesena. I punti in classifica sono due.

Tabellino

Südtirol (4-3-1-2): Polizzi; El Kaouakibi, Vinetot, Curto, Fabbri (84′ Davì); Beccaro (84′ Magnaghi), Greco (85′ Greco), Tait; Casiraghi (87′ Karić); Rover, Fischnaller (90′ Semprini). Allenatore: Stefano Vecchi

Gubbio (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Malaccari (76′ Oukhadda), Mėgelaitis (90′ Cinaglia), Sainz-Maza (84′ Sdaigui); De Silvestro, Pellegrini, Pasquato (90’Loviso). Allenatore: Vincenzo Torrente

Reti: 45+2′ Fischnaller (S); 77′ Signorini (G)

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze