di Giovanni Cardarello

Domenica, quasi, da incorniciare per le squadre umbre del girone E della serie D che centrano tre vittorie su quattro e si arrendono solo nel caso del Cannara in casa della capolista Siena. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Partiamo dal Foligno che riparte al meglio dopo la doppia sconfitta con Orvietana e Atletico Ascoli tra campionato e coppa. Al Blasone i falchetti mandano al tappeto un ostico, a dispetto della posizione di classifica, Poggibonsi, 3-1 il finale. Reti di Tomassini, Quendro e Falasca.

E a proposito di Orvietana da registrare la terza vittoria in sette giorni, quella già citata sul Foligno, quella in Coppa Italia sul Siena e quella, roboante, di oggi 0-4 in casa dell’Aquila Montevarchi. A decidere il match del Brilli Peri le reti di Caon (doppietta), Herrera Quintero e Tronci.

Molto bene anche lo Sporting Trestina che al Casini ha battuto 2-0 il Camaiore in uno scontro salvezza dal notevole peso specifico. Decisiva la doppietta di Ferri Marini. Sconfitta, la quarta del torneo, per il Cannara battuto al Franchi dal Siena 2-0. Ma non è dalla sfida con i bianconeri che passa la salvezza della squadra Rosso Blu.

Domenica prossima derby umbro tra Cannara e Trestina e super sfida per l’Orvietana ammazzagrandi che riceve il Grosseto

Serie D Girone risultati 7° Giornata

Aquila Montevarchi – Orvietana 0-4

Foligno – Poggibonsi 3-1

Ghiviborgo – Terranuova Traiana 3-0

Grosseto – Tau Altopascio 3-0

Prato – Vivi Altotevere Sansepolcro 2-1

San Donato Tavarnelle-Follonica Gavorrano 1-1

Seravezza – Scandicci 1-0

Siena-Cannara 2-0

Sporting Trestina – Camaiore 2-0

Serie D Girone E la classifica

Siena 16

Grosseto 16

Seravezza 15

Foligno 13

Tau Altopascio 13

Prato 12

San Donato Tavarnelle 12

Ghiviborgo 11

Orvietana 9

Scandicci 8

Follonica Gavorrano 8

Camaiore 8

Sporting Trestina 7

Vivi Altotevere Sansepolcro 7

Terranuova Traiana 7

Aquila Montevarchi 6

Cannara 5

Poggibonsi 2