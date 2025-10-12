di Giovanni Cardarello
Domenica, quasi, da incorniciare per le squadre umbre del girone E della serie D che centrano tre vittorie su quattro e si arrendono solo nel caso del Cannara in casa della capolista Siena. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.
Partiamo dal Foligno che riparte al meglio dopo la doppia sconfitta con Orvietana e Atletico Ascoli tra campionato e coppa. Al Blasone i falchetti mandano al tappeto un ostico, a dispetto della posizione di classifica, Poggibonsi, 3-1 il finale. Reti di Tomassini, Quendro e Falasca.
E a proposito di Orvietana da registrare la terza vittoria in sette giorni, quella già citata sul Foligno, quella in Coppa Italia sul Siena e quella, roboante, di oggi 0-4 in casa dell’Aquila Montevarchi. A decidere il match del Brilli Peri le reti di Caon (doppietta), Herrera Quintero e Tronci.
Molto bene anche lo Sporting Trestina che al Casini ha battuto 2-0 il Camaiore in uno scontro salvezza dal notevole peso specifico. Decisiva la doppietta di Ferri Marini. Sconfitta, la quarta del torneo, per il Cannara battuto al Franchi dal Siena 2-0. Ma non è dalla sfida con i bianconeri che passa la salvezza della squadra Rosso Blu.
Domenica prossima derby umbro tra Cannara e Trestina e super sfida per l’Orvietana ammazzagrandi che riceve il Grosseto
Serie D Girone risultati 7° Giornata
Aquila Montevarchi – Orvietana 0-4
Foligno – Poggibonsi 3-1
Ghiviborgo – Terranuova Traiana 3-0
Grosseto – Tau Altopascio 3-0
Prato – Vivi Altotevere Sansepolcro 2-1
San Donato Tavarnelle-Follonica Gavorrano 1-1
Seravezza – Scandicci 1-0
Siena-Cannara 2-0
Sporting Trestina – Camaiore 2-0
Serie D Girone E la classifica
Siena 16
Grosseto 16
Seravezza 15
Foligno 13
Tau Altopascio 13
Prato 12
San Donato Tavarnelle 12
Ghiviborgo 11
Orvietana 9
Scandicci 8
Follonica Gavorrano 8
Camaiore 8
Sporting Trestina 7
Vivi Altotevere Sansepolcro 7
Terranuova Traiana 7
Aquila Montevarchi 6
Cannara 5
Poggibonsi 2