Sgambata Ternana col Guardea, c’è Falletti. Mercato al rallenty

Mercato in stallo – tra i tifosi non manca l’insoddisfazione considerando che luglio è di fatto concluso e tra una settimana iniziano le gare ufficiali, c’è la Cremonese in coppa Italia – e nuovi test per la Ternana in vista del debutto con i lombardi. Venerdì pomeriggio in via Narni i rossoverdi hanno affrontato il Guardea (Promozione) in un cosiddetto allenamento congiunto: goleada al gruppo guidato da Filippo Avola con rientro in campo di Falletti nel corso della ripresa. Sabato si va a Frosinone per affrontare i ciociari. Tra lista Over da sfoltire e trattative avviate ma non perfezionate, i problemi per il ds Luca Leone non mancano.

STADIO-CLINICA, IL COMUNE INVIA I DOCUMENTI ALLA REGIONE PER VERIFICA VAS VARIANTE

Ternana (4-3-2-1): Vitali; Defendi (c), Sørensen, Bogdan, Corrado; Damian, Di Tacchio, Paghera; Spalluto, Rovaglia, Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli (entrati nella ripresa Capanni, Falletti, Onesti, Celli, Salzano, Vitali e Boben)

Guardea (4-3-2-1): Bartolucci; Schiaroli, Marchini, Avola, Filabbi; Piscini, Bonaccorsi, Dominici; Menghinelli, Regoli; Santi. Allenatore: Filippo Avola

Reti: 5′, 40′ e 45′ Rovaglia, 15′ e 57′ Paghera, 21′ Bogdan, 42′ e 90′ Spalluto, 80′ a. Guardea