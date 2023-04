Shein X Challenge, un giovane originario di Terni sul podio

Un giovane originario di Terni sul podio della Shein X Challenge, il concorso per giovani designer emergenti concepito dal colosso e-commerce. Si tratta di Harry Giovanni Paredes Moncada: per lui è il secondo posto generale alle spalle dell’inglese Amy Sala. La giuria – si legge in una nota stampa – ha definito il lavoro di Moncada «contemporaneo ed emozionante». Per lui ci sono più di 8 mila euro e la sfilata Shein X Fashion Show in programma a Parigi nel mese di giugno. «I suoi capi saranno inoltre prodotti e venduti sulla piattaforma di Shein, ricevendo una commissione dalle vendite della collezione». Il concorso ha coinvolto 2.446 candidati provenienti da tutta Europa.

