Era stata data praticamente per morta la bimba perugina di pochi mesi ricoverata all’ospedale di Ancona per problemi cardiaci, trasferita sabato mattina dal Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il suo cuoricino ha smesso di battere per un’ora, facendo sprofondare tutti nello sconforto. Poi ha ricominciato. Ora è tenuta in osservazione in ipotermia assistita presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Ancona.

