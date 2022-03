Si perde in ospedale dopo l’incidente: ritrovata dal padre

Di lei si erano perse le tracce intorno alle 6 di domenica mattina, dopo che era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dal 118 a seguito di un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta. Il padre, preoccupato dal fatto che la figlia – in attesa della visita – non si trovava più, ha allertato la polizia e subito sono scattate le ricerche. Il caso è presto rientrato quando è stato lo stesso genitore a ritrovarla: frastornata per l’incidente, la ragazza si era persa fra i padiglioni del ‘Santa Maria della Misericordia’.

Condividi questo articolo su