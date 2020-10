Si sono perse a causa della fitta nebbia presente e per aiutarle si sono attivati – squadra Gaifana e personale Topografia applicata al soccorso – i vigili del fuoco. È accaduto domenica mattina in Valsorda, sul monte Serrasanta (zona Gualdo Tadino): protagonisti della vicenda due uomini e una donna, rintracciati e accompagnati in un’area sicura dagli uomini del 115.

