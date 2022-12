Si è ribaltato con la propria autovettura all’altezza di Pierantonio, lungo la E45, fortunatamente senza rimanere ferito. L’incidente c’è stato nella serata di domenica e sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello. Inevitabili disagi per la viabilità.

