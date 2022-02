Si schiantano da ubriachi: denunciati in Alto Tevere un uomo e una donna

Controlli su strada da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, nel corso dell’ultimo weekend. Fra le attività messe in atto, alcune hanno portato a denunce per guida in stato di alterazione.

Ubriaca finisce contro un tir in sosta

I militari del comando stazione di Trestina hanno denunciato una 44enne del posto: alla guida della propria auto nella zona di Cerbara, è finita contro un tir fermo in sosta a lato della carreggiata. Nel sangue aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al massimo consentito. Per lei è scattato anche il ritiro della patente.

Anche la patente sospesa

Per un altro incidente, accaduto a Città di Castello, i carabinieri del Nor hanno denunciato un 38enne di origini straniere, residente a San Giustino. L’uomo, al volante di una berlina, è finito fuori strada senza coinvolgere altri veicoli o persone. Le analisi hanno riscontrato un tasso alcolemico cinque volte superiore al massimo. La denuncia è scatta anche perché l’uomo aveva già la sospensione della patente a tempo indeterminato.