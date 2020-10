Sii, quote Asm ad Acea: l’ok del consiglio arriva nella notte

Problemi tecnici, audio che a tratti si sentiva poco e male, confusione nel susseguirsi degli interventi e accuse di ostruzionismo, un classico – accadeva anche a parti invertite – in queste circostanze. Fatto sta che Terni, dopo una surreale seduta di consiglio comunale telematica, è arrivato il via libera per la cessione delle quote Asm – il 15% del 18% che aveva la partecipata, per un controvalore di 6,1 milioni di euro – nel Sii ad Umbriadue servizi idrici S.c.a.r.l. di proprietà Acea. A pochi minuti dalla mezzanotte.

LE SPIEGAZIONI DI ORSINI (SII) E MENECALI (ASM)

Il tentativo di rinvio. L’abbaglio sulla Pincardini



Bagarre era prevista – d’altronde è successo lo stesso in III° commissione, anche nella stessa mattinata di martedì – e così. In avvio subito problemi tecnici per la postazione del segretario generale Giampaolo Giunta (risolti non senza affanno), la consueta spiegazione dell’assessore al bilancio Orlando Masselli e il tentativo di Alessandro Gentiletti (Senso Civico): «Tutto sembra tranne che una seduta del consiglio, chiedo il rinvio pregiudiziale perché così non si può svolgere da remoto». Trova l’appoggio di Luca Simonetti (M5S) – «deve essere garantita la massima partecipazione della città» – e il ‘no’ di Federico Brizi (Lega): «I documenti messi a disposizione sono sufficienti». Alla fine si vota: 11 favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti. Si va avanti. Per quel che concerne gli 11 emendamenti i pareri della III° commissione – gli esponenti della minoranza erano usciti – sono stati tutti negativi. Nel dare il resoconto c’è però un altro guaio: Paola Pincardini (Uniti per Terni) fa notare che si era astenuta – a differenza di ciò che appare – e chiede l’immediata rettifica. In sostanza pasticcio per il verbale di commissione.

LO SCONTRO IN COMMISSIONE DELLA SCORSA SETTIMANA: I PUNTI DI VISTA

Mozione d’ordine

L’opposizione non molla. Simonetti chiede lumi sull’eventuale incompatibilità di consiglieri per la votazione – causa potenziali conflitti d’interessi in merito ad attività con le società coinvolte dal procedimento – odierna: «Vale la ‘prova di resistenza’ nei confronti dell’atto che accede in consiglio. ll provvedimento – la delucidazione del segretario generale – è adottato anche in presenza di chi si sarebbe dovuto astenere. Stiamo parlando di una proposta di delibera che proviene dall’iniziativa dell’assessore Orlando Masselli, è stata illustrata in giunta e ora arriva qui, l’iter è corretto». Gentiletti procede invece con una mozione d’ordine: «Disconosco la validità del parere. Deve essere fornito per iscritto e le correzioni orali – si riferisce al verbale di commissione – non hanno alcun valore. Non c’è quello veritiero da allegare alla delibera». Giunta ancora tirato in ballo: «Conta ciò che emerge in consiglio, l’errore è solo sulla votazione e non inficia sul lavoro».

LA DELIBERA DI GIUNTA DEL 5 DICEMBRE 2019

Seconda questione pregiudiziale

A questo punto entra in azione Francesco Filipponi, capogruppo del Partito Democratico: «Chiedo al segretario quali sono gli articoli di riferimento rispetto alla proposta di delibera, non è mai arrivato in consiglio un atto di un singolo proponente dell’esecutivo». Continue sollecitazioni per Giunta: «Mi sono già espresso, mi richiamo a due articoli (cita il 42 e il 43, quindi il 48) del Tuel». L’esponente Pd non è convinto: «Li ho letti e non ho trovato alcun riscontro, il potere è attribuito ai singoli consiglieri e non all’assessore». Scatta la seconda questione pregiudiziale che, ovviamente, sarà bocciata. Quindi la laboriosa discussione sugli emendamenti di Senso Civico, già discussi – a fatica – anche in III° commissione. Basti pensare che alle 19.47 si inizia parlare del sesto sugli indici totali.

L’ALTO COSTO DELL’ACQUA IN UMBRIA

Le ‘accuse’ per il sindaco e la Corte dei conti

«Né minaccia né terrorismo, facciamo solo il nostro», ha puntualizzato Simonetti quando ha ribadito che i consiglieri di opposizione si muoveranno con la Corte dei conti per tutte le verifiche del caso sulla documentazione: «Lo ha detto – ha ricordato – anche l’assessore Masselli in III° commissione che avrebbe fatto lo stesso». Un emendamento in particolare – il 9° – tira in ballo il sindaco Latini: «In tutto ciò è silente e manda avanti i consiglieri, scaricando la responsabilità su di loro», l’accusa lanciata dalla minoranza. A controbattere sul tema per la maggioranza è stato Maurizio Cecconelli: «Io non credo a questo e spero che anche gli altri consiglieri la pensino allo stesso modo. Non c’è nessuno che manovra dall’alto». Alle 21.18 termina la discussione sugli emendamenti.

GLI EMENDAMENTI PROPOSTI

L’OPPOSIZIONE: «VIGLIACCHERIA POLITICA, SI SVENDE L’ACQUA»

Lo scontro per l’intervento della Marcucci e la votazione



Dalle 21.25 si inizia anche ad urlare. Protagonisti lo scatenato Gentiletti – chiaro l’intento – e il presidente del consiglio Francesco Maria Ferranti in merito alla richiesta del primo di far intervenire i proponenti della proposta, come ad esempio – sponda tecnica – la dirigente Grazia Marcucci: «Posso interpellarla affinché arrivi», la risposta del segretario Giunta. Parte lo scontro: «Lei è un dipendente del ministero e non del sindaco o di Ferranti. Lei ha dei doveri d’ufficio, non è un suddito politico». Toni alti, è l’apice della bagarre. Non uno spettacolo memorabile. Che prosegue fino a tarda serata con i vari interventi dei consiglieri, quindi la richiesta – 23.21 – per la verifica del numero legale e le dichiarazioni di voto, con ulteriore invettiva dalla minoranza: «Si vergogni chi resta in silenzio e non ha il coraggio di parlare». Alle 23.45 il via libera definitivo con 19 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti. La storia non finirà qui.