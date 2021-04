Volley, Sir Perugia: Heynen esonerato

Si dividono le strade tra la Sir Perugia e Vital Heynen. Fatale per il coach belga, in Umbria dall’estate 2019, il pesante ko in gara1 della finale scudetto con la Lube Civitanova: l’ufficialità dell’esonero è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì. La Sir «comunica di aver sollevato il tecnico Vital Heynen dall’incarico di primo allenatore. A partire da domenica e fino al termine della serie di finale scudetto la squadra sarà affidata a Carmine Fontana. La società ringrazia Vital Heynen per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura le migliori fortune nel proseguo di carriera». Il 51enne di Maaseik saluta Leon e compagni dopo aver vinto due supercoppe italiane.

IL PASSO FALSO DI GARA1 COSTA LA PANCHINA A HEYNEN