Sale Slot a Perugia, Tar ‘ribalta’ il comune sugli orari di apertura

Il Tar Umbria boccia per «mancanza di un’adeguata istruttoria» i limiti orari per slot e videolottery introdotti a Perugia a fine 2018.

IL REGOLAMENTO CONTESTATO – LINK FILE PDF

Accolto il ricorso di una sala giochi

Nella sentenza i giudici amministrativi accolgono il ricorso di una sala videolottery – rappresentata dall’avvocato Cino Benelli – contro l’integrazione al regolamento comunale sui giochi di quasi due anni fa (era il novembre del 2018) che prevedeva l’uso degli apparecchi «solo durante l’orario di funzionamento dell’attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24 e le ore 10 antimeridiane».

«Il gioco fa male ma i rischi vanno ‘valutati’»

Il Tar non discute «gli effetti dannosi della dipendenza dal gioco d’azzardo», né la facoltà da parte del Comune di regolare questo tipo di attività; le limitazioni, orarie, tuttavia, implicano la necessità «di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza» dei rischi per la salute dei giocatori. Nel caso di Perugia, «tale indagine non risulta essere stata condotta»; in particolare, «non risulta che siano stati fatti approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio del comune, tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi da gioco».

In contrasto con la legge regionale

La mancanza di un’adeguata istruttoria è inoltre in contrasto con la legge regionale per la prevenzione della ludopatia, che prevede sì l’introduzione di limiti orari da parte dei comuni, ma solo «per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», evidenziando dunque «la necessità che la sussistenza di presupposti giustificanti le restrizioni orarie dell’esercizio del gioco siano oggetto di preventiva istruttoria». La norma sui limiti orari per slot e vlt contenuta nel regolamento è quindi stata annullata.