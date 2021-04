Slp Cisl Umbria, Carlini nuovo segretario

Marco Carlini è il nuovo segretario generale Slp Cisl Umbria. Nella sua segreteria sono stati eletti, nel corso del direttivo svolto giovedì in modalità video, a cui ha partecipato il segretario generale Slp Cisl Nazionale Maurizio Campus, Maria Enrica Medori (segretario aggiunto) e Giovanni Campana (segretario organizzativo). Ad introdurre il direttivo, presieduto dal segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti, è stato il segretario uscente Umberto Pocceschi.

Continuità

Marco Carlini viene da un’esperienza decennale di formatore Slp nazionale oltre a ricoprire nell’ultimo quadriennio il ruolo di coordinatore della provincia di Perugia dei lavoratori postali della Cisl. «Il suo impegno – spiega il sindacato in una nota – sarà nella continuità con la segreteria uscente, che ha ringraziato per il grande lavoro svolto negli anni, sia dal segretario Pocceschi che dalla sua squadra. Oltre a questo Carlini ha rivolto i suoi ringraziamenti alla segreteria nazionale per l’attenzione che da sempre rivolge anche all’Umbria».

Riaprire gli uffici ‘razionati’

«In questo momento di particolare difficoltà – afferma Carlini – siamo impegnati su tre importanti tavoli: quello del rinnovo contrattuale, l’integrazione dei lavoratori Nexive che dovranno essere integrati con gli altri lavoratori all’interno di Poste Italiane e quello delle politiche attive del lavoro». Fra le priorità emerse nel corso del direttivo di giovedì, c’è anche la riapertura degli uffici postali che a causa del Covid-19 sono ancora razionalizzati (per lo più limitando le aperture a 3 giorni a settimana). La Slp Cisl Umbria «è consapevole che questo stato di cose crea difficoltà soprattutto nelle realtà più piccole. Questo per sottolineare ancora una volta – conclude il neo segretario – la grande importanza sociale che Poste Italiane svolge nei territori, anche quelli più piccoli».