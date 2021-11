Sofferente e denutrito: rottweiler salvato da Arma e Usl. Denunciati marito e moglie

Una donna di 38 anni di Orvieto (Terni) e un 39enne di Todi (Perugia) – moglie e marito – sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del Nor della Compagnia di Orvieto per i reati di maltrattamento e abbandono di animali.

Martedì pomeriggio, a seguito di una segnalazione anonima relativa ad un cane tenuto in condizioni non idonee, i militari dell’Arma sono intervenuti a Baschi, in un terreno di proprietà della coppia. Con l’ausilio di personale del servizio veterinario della Usl Umbria 2, i carabinieri hanno accertato che l’animale – di razza rottweiler – era effettivamente denutrito, presentava sintomi di atrofia muscolare e debolezza, nonché evidenti lesioni cutanee e che – infine – viveva in condizioni igieniche carenti. Il cane è stato posto sotto sequestro ed affidato al canile sanitario di San Gemini.