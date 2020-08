Sogesi: ipotesi trasferimento lavorazioni dal Lazio

Partito il confronto tra azienda e sindacati per trovare una soluzione per la Sogesi di Cannara. Al centro del dibattito la predisposizione delle condizioni per garantire la copertura degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori, anche al termine della cassa Covid e l’avvio, al contempo, con dati e informazioni dettagliate, di una discussione sulle possibili prospettive per il sito umbro, legate al trasferimento di parte del lavoro attualmente svolto dall’azienda per le cliniche sanitarie private del Lazio.

Nuovo aggiornamento a fine agosto

Al tavolo, che si è svolto mercoledì, c’erano Catia Vincenti della Filctem Cgil, Simone Sassone della Femca Cisl e Maria Rita Trabalza per la rsu, oltre a Nicola Nardi, vicepresidente della Sogesi e Domenico Taschini di Confindustria. L’esito dell’incontro è stato riportato venerdì in assemblea ai lavoratori dagli stessi rappresentanti sindacali. «È stata un’assemblea partecipata – affermano i sindacati – dalla quale è emersa forte unità d’intenti tra le lavoratrici e i lavoratori di Cannara, che chiedono soluzioni a garanzia del proprio futuro dopo che la situazione si è fatta preoccupante con la perdita delle gare in Lazio e in Umbria. Il prossimo passaggio – continuano – sarà il nuovo incontro già fissato con l’azienda per l’ultima settimana di agosto, nel quale cominceremo appunto a ragionare del futuro del sito di Cannara e delle garanzie per tutti i dipendenti».