Soldi falsi e droga, due denunce a San Giustino

Aveva pagato un rifornimento di carburante a Selci Lama (San Giustino) con una banconota da 20 euro. Soldi poi rivelatisi falsi, ad un più attento controllo. Per questo un 23enne originario dell’Albania, residente a San Giustino, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del locale comando stazione per spendita di banconote false.

Droga

Sempre in Alto Tevere un 40enne d San Giustino è stato denunciato a piede libero dai militari del Nor della Compagnia di Città di Castello per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è stato fermato nei pressi dello svincolo Città di Castello Nord della E45 e trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina.