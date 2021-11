Sovraffollamento ospedale Terni, ok a progetto per riduzione

di S.F.

Cinque obiettivi. Ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, diminuire il numero di ricoveri da PS, migliorare la performance in termini di durata di degenza, riduzione dei ricoveri ripetuti e dei tempi di attesa dei pazienti in PS: sono quelli indicati dall’azienda ospedaliera in merito al progetto per l’eliminazione del sovraffollamento al ‘Santa Maria’ di Terni. L’adozione è arrivata giovedì con una specifica delibera approvata dal direttore generale Pasquale Chiarelli: la figura principale in qualità di coordinatore delle attività e del gruppo di lavoro è Massimo Rizzo, responsabile facente funzioni della struttura semplice dipartimentale igiene e processi ospedalieri. Questione tutt’altro che semplice da risolvere.

L’integrazione con Usl e medici di base

Il progetto – nel documento c’è una lunga serie di tabelle con tutti i numeri legati alla questione – si basa sui dati pre Covid, fino al 2019, ed è stato firmato per tentare di garantire un flusso più scorrevole all’interno dell’ospedale. Con una premessa: «Le attività progettuali con i relativi tempi di realizzazione saranno necessariamente conseguenti alla situazione epidemiologica relativa alla diffusione del Covid». Il buon esito della procedura consentirebbe inoltre – si sottolinea – una maggiore tempestività nella «risposta alla richiesta di esami radiologici e di endoscopia digestiva per pazienti ricoverati ed una maggiore standardizzazione nella gestione clinico assistenziale dei percorsi diagnostico-terapeutici» di chi è ricoverato in area medica. Non solo. Tra i risultati attesi una «maggiore condivisione con l’azienda Usl Umbria 2 e con i medici di medicina generale dei percorsi in dimissione/trasferimento per una più efficace presa in carico del paziente e una migliore continuità delle cure». I buoni propositi e le idee non mancano, il problema è l’attuazione. D’altronde l che va avanti da pochi mesi. Tra i soggetti giocoforza coinvolti sono citati il direttore generale della Regione Umbria Massimo Braganti, il direttore sanitario Alessandra Ascani e la direzione aziendale della Usl Umbria 2. Per sovraffollamento si intende la situazione in cui la domanda di prestazioni supera la capacità di fornire cure in tempi appropriati, rischiando di provocare una risposta qualitativamente non adeguata. Tradotto, letti in corridoio.

Le criticità

Sono numerose le cause elencate per il sovraffollamento al ‘Santa Maria’. Su tutti spiccano il «costante aumento degli accessi al pronto soccorso o da parte del 118, l’elevata percentuale di pazienti ricoverati da PS rispetto al numero di accessi, la scarsa disponibilità di percorsi ambulatoriali dedicati al PS come soluzione alternativa al ricovero, la concentrazione delle dimissioni in poche ore della giornata con conseguente accesso alle aree di degenza nel pomeriggio e stazionamento prolungato dei pazienti in PS, la riduzione del turnover nella giornata di domenica, la significativa riduzione del numero di esami radiologici per pazienti ricoverati, la limitata funzione della medicina d’urgenza e l’aumento del tempo di attesa per trasferimenti alla struttura territoriale (centro

geriatrico)». E non sono nemmeno tutte.

Gli obiettivi

Anche in questo caso sono molte le azioni messe nere su bianco per cercare di uscirne. In particolar modo per ridurre il numero di ricoveri da PS si punta all’attivazione di «agende di specialistica ambulatoriale dedicate per il PS (area cardiologica), la messa a regime della funzione dell’hospitalist, l’adeguamento tecnologico Obi e la definizione di un percorso interaziendale per eventuali ricoveri in altri ospedali della Usl Umbria 2». Capitolo miglioramento della durata di degenza: tra gli obiettivi c’è la «definizione di un appropriato volume e modalità di esecuzione di esami radiologici/endoscopia digestiva in favore di pazienti ricoverati e la ‘qualificazione della funzione della medicina d’urgenza». Si passa poi alla riduzione dei ricoveri ripetuti: «Predisposizione procedure follow-up per le prime dieci diagnosi di dimissione; implementazione ambulatori per scompenso cardiaco e Bpco e di percorsi ambulatoriali complessi e coordinati; telemedicina». In quest’ultimo caso con prima fase che prevede l’attivazione della teleassistenza neurologica e di neuroriabilitazione. Infine l’input per diminuire i tempi di attesa per il ricovero in PS che, in uno dei punti, prevede la «messa a regime della discharge room». Tempistiche per la realizzazione? Per gli interventi più rilevanti si arriva fino a sette mesi.

L’analisi. Tra le minacce c’è la resistenza interna

Tutto bello sulla carta. Ma quanto è fattibile tutto ciò? La stessa azienda ospedaliera mette in fila – attraverso la Swot analysis – tutto ciò che potrebbe creare grattacapi: sotto la voce ‘minacce’ ci sono la «visione ospedalocentrica del cittadino/utente, la resistenza al confronto e alla standardizzazione dei comportamenti» e soprattutto «resistenze interne per preoccupazione di un peggioramento delle proprie performance». I punti di forza risultano invece «il mandato ‘forte’ della direzione regionale e aziendale, il know how dei professionisti e il supporto di tecnologia e informatica». Gli aspetti di debolezza non sono pochi: «Numerosità del personale, limiti strutturali dell’azienda ospedaliera, emergenza Covid-19 e coinvolgimento di professionisti di altra azienda sanitaria». Il documento c’è, non resta che attende se davvero cambierà qualcosa.