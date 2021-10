Spaccia a Castel del Piano: arrestato e rimpatriato 22enne

Venerdì pomeriggio i carabinieri del comando stazione di Castel del Piano hanno arrestato un 22enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga – cocaina – a fini di spaccio. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, a bordo della sua auto, lo hanno fermato per un controllo, perquisendolo. Nella tasca del giubbotto aveva 9 dosi di cocaina per un peso di 7 grammi, oltre ad un telefono cellulare. Il 22enne è risultato irregolare in Italia da dove era stato espulso nel dicembre del 2020: era rientrato senza rispettare i tempi previsti. Per lui, oltre all’arresto in flagrante, è scattata la denuncia per la violazione della legge sull’immigrazione: dopo l’udienza di convalida è stato condotto a Roma per il rimpatrio in Albania.

